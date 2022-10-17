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سقوط طائرة عسكرية على مبنى سكني في مقاطعة كراسنودار الروسية

Lebanon 24
17-10-2022 | 12:14
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أفادت وكالة "تاس" عن شهود عيان، سقوط طائرة عسكرية روسية، على مبنى سكني في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار الروسية، وهرعت طواقم الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن سبب تحطم الطائرة من طراز "سو-34"هو اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.
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وقال شاهد عيان: "تحطمت الطائرة في مدينة ييسك.. على مبنى 20/1 السكني بشارع كومونيستيتشسكيا، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء من جميع أنحاء المدينة، والمروحيات تحلق في الجو".

ووفقا لأحد السكان، فإن المبنى المنكوب يتكون من تسعة طوابق.
 
(روسيا اليوم) 
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