ماسك: القرم جزء لا يتجزأ من روسيا ومفتاح أمنها

أكد إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس في تغريدة عبر "تويتر"، أن شبه جزيرة القرم هي مفتاح أمن روسيا، وأن خسارة موسكو لها بمثابة خسارة واشنطن لهاواي وبيرل هاربور.



وأضاف قائلا: شئنا أم أبينا فإن روسيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا أساسيا من أراضيها وأحد أعمدة أمنها القومي، كونها قاعدة استراتيجية لحدودها البحرية الجنوبية.

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Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

وحذر ماسك من مخاطر المساس بأمن روسيا مشيرا إلى أنها قد تضطر إلى استخدام السلاح النووي إذا ما تعرضت للهزيمة من قبل الناتو، الأمر الذي سيرد عليه الحلف بالمثل وتنتهي حضارتنا.

يذكر أن رجل الأعمال الأميركي في الـ 3 من تشرين الأول شارك عبر "تويتر" رؤيته الخاصة لإحلال السلام في أوكرانيا، حيث اقترح إجراء استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا كخطوة أولى، ثم توافق أوكرانيا على أن تكون دولة محايدة.

ما دفع السفير الأوكراني المنتهية ولايته لدى برلين أندري ميلنيك إلى الرد عليه بعبارات نابية ونصحه بالتراجع عن تصريحاته.

(روسيا اليوم)