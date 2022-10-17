واشنطن تدعو المجتمع الدولي لمواجهة تهديد المسيرات الإيرانية "الحقيقي"

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أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الإثنين، أن "التعاون بين روسيا وبين إيران في مجال الطائرات المسيرة تهديد حقيقي يجب التعامل معه من قبل المجتمع الدولي".وأشار باتيل إلى أن "استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة من قبل روسيا يدل على النقص الحاد في الأسلحة الروسية بسبب العقوبات عليها".وأضاف "حذرنا من خطر الطائرات الإيرانية المسيرة المرسلة إلى روسيا منذ يوليو الماضي".وبخصوص ذلك قال باتيل: "لن نتردد في فرض عقوبات على إيران وعلى الأطراف الضالعة في نقل الطائرات المسيرة".وناقش وزراء الاتحاد الأوروبي، الإثنين، استخدام موسكو لمسيرات إيرانية الصنع لضرب أهداف في أوكرانيا، لكن من غير المتوقع فرض عقوبات بعد.ورفضت طهران الاتهامات بأنها زودت روسيا بأسلحة "لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا"، بعد تقارير عن وقوع غارات شنتها طائرات مسيرة على العاصمة كييف.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، إن طهران لم تزود روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.وأضاف خلال مؤتمر صحفي أسبوعي "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية، لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".