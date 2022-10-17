الخارجية الإيطالية تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

Advertisement

ووفقاً لمركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الإيطالية، فإنه وسط الهجمات على كييف، يجب على الرعايا مغادرة أوكرانيا.ولأول مرة، ناشدت وزارة الخارجية الإيطاليين الموجودين على أراضي أوكرانيا مغادرة البلاد.وذكرت أيضا أنه "يُنصح المواطنون الذين ما زالوا في أوكرانيا بشدة باستخدام الوسائل المتاحة، بما في ذلك القطارات، لمغادرة البلاد خارج فترة حظر التجول"، وأضافت: "تنطبق هذه التوصية بشكل خاص على الأجزاء الشرقية والجنوبية من أوكرانيا بسبب التطورات المتلاحقة في هذه المقاطعات".ويلاحظ المركز أن جميع الرحلات إلى أوكرانيا تعتبر غير مرغوب فيها للغاية، ويُنصح الإيطاليون باتباع تعليمات السلطات المحلية وتوخي الحذر.