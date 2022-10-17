Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الإيطالية تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

Lebanon 24
17-10-2022 | 16:57
A-
A+
Doc-P-1001368-638016480511399243.jpg
Doc-P-1001368-638016480511399243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالبت وزارة الخارجية الإيطالية مواطنيها بمغادرة أوكرانيا بسبب الهجمات على كييف ومدن أخرى، بسرعة وباستخدام كل الوسائل المتاحة.

ووفقاً لمركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الإيطالية، فإنه وسط الهجمات على كييف، يجب على الرعايا مغادرة أوكرانيا.
Advertisement

ولأول مرة، ناشدت وزارة الخارجية الإيطاليين الموجودين على أراضي أوكرانيا مغادرة البلاد.

وذكرت أيضا أنه "يُنصح المواطنون الذين ما زالوا في أوكرانيا بشدة باستخدام الوسائل المتاحة، بما في ذلك القطارات، لمغادرة البلاد خارج فترة حظر التجول"، وأضافت: "تنطبق هذه التوصية بشكل خاص على الأجزاء الشرقية والجنوبية من أوكرانيا بسبب التطورات المتلاحقة في هذه المقاطعات".

ويلاحظ المركز أن جميع الرحلات إلى أوكرانيا تعتبر غير مرغوب فيها للغاية، ويُنصح الإيطاليون باتباع تعليمات السلطات المحلية وتوخي الحذر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:45 | 2022-10-17
17:20 | 2022-10-17
17:08 | 2022-10-17
16:59 | 2022-10-17
16:30 | 2022-10-17
15:30 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website