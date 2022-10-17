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الرئيس العراقي يأمل تشكيل حكومة بسرعة

Lebanon 24
17-10-2022 | 17:20
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أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أمس، خلال مراسم تنصيبه، عن أمله بتشكيل حكومة جديدة بسرعة، على أن تكون قوية وموحّدة ومقتدرة وتلبّي طموحات الشعب، مضيفاً أنه "سيبذل جهده من أجل التقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها من أجل تحقيق هذا الهدف، مع السعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار".
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