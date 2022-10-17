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عربي-دولي

الإمارات: نقف مع السعودية في جهودها الرامية إلى استقرار وأمن الطاقة

Lebanon 24
17-10-2022 | 17:45
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أيّدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية في شأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة "أوبك بلس" وضمن هذه الاعتبارات.
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وشدّدت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي في بيان لها على أن دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة العربية السعودية تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه.
كما شدّدت الوزارة على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول.
وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.
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