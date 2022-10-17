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ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أستراليا تخلت رسميا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وأعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد الآن بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعةً عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة.وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان إن "القدس قضية وضع نهائي يجب حلها في إطار أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني". "RT"