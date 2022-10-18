تدريب 15 ألف جندي أوكراني... مهمة جديد للاتحاد الاوروبي

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كثف الاتحاد الأوروبي، دعمه العسكري لأوكرانيا مع إطلاقه مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه، وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد هذا البلد بالأسلحة.وتوجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو من ملجأ في كييف، وحثهم على توفير المزيد من الدفاعات الجوية وفرض عقوبات على إيران بسبب إمدادها روسيا بمسيرات بعد الضربات التي نفذت على المدينة.3.1 مليار يورو من المساعدات الأوروبية لكييفمن جهته، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تغريدة من الاجتماع في لوكسمبورغ: "بينما يتحدث دميترو كوليبا إلينا من ملجأ نرفع المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى 3.1 مليارات يورو (3 مليارات دولار) ونطلق مهمة التدريب العسكري الأوروبي لأوكرانيا".وأضاف: "الهجمات الروسية الأخيرة العشوائية لن تزعزع تصميمنا على دعم أوكرانيا بل ستعززه فقط".وبعد ثمانية أشهر على بدء الحرب، تحرز القوات الأوكرانية تقدماً في ساحة المعركة، ويحرص داعمو كييف الغربيون على التأكد من أن لقواتها القدرة على مواصلة القتال.وتجري عدة مهمات تدريب في دول أوروبية مختلفة ولا سيما في ألمانيا وفرنسا حيث يتم تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام مدافع وقاذفات صواريخ ودفاعات جوية أرسلها الأوروبيون لأوكرانيا.لكن الاتحاد الأوروبي تخلف في تقديم تدريب واسع النطاق لمساعدة الجيش الأوكراني في مواجهة القوات الروسية. من جهتها، قامت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بتدريب آلاف الجنود.ومن المقرر أن تبدأ مهمة التدريب الأوروبية عملها الشهر المقبل وستبلغ ميزانيتها حوالي 105 ملايين يورو لفترة أولية من عامين.وقال مسؤول إن الخطة تهدف إلى توفير تدريب أساسي لـ12 ألف جندي وتدريبات متخصصة لـ2800 آخرين.بولندا محور المهمةومن المقرر أن تكون بولندا المجاورة لأوكرانيا بمثابة المحور الرئيسي للمهمة، كما ستكون ألمانيا مركزاً رئيسياً للتدريب.ومن المقرر أن تستمر البرامج التي تديرها الدول الأعضاء منفردة ويمكن دمجها في مهمة الاتحاد الأوروبي لاحقاً.وسترفع المساعدة الجديدة، بقيمة 500 مليون يورو لتأمين أسلحة، المساهمة الأوروبية لدعم كييف إلى ثلاثة مليارات يورو. كذلك، أنفقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أموالا أكثر بشكل فردي.وكتب كوليبا على "تويتر": "نطلب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة. وندعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بمسيرات". كذلك دعا إلى فرض حزمة جديدة "قوية" من العقوبات على موسكو.نشر 9000 جندي روسي في بيلاروسيايأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع البيلاوسية، الاثنين، أنه سيتم نشر حتى 9000 جندي روسي و170 دبابة في بيلاروسيا، حليفة روسيا، في إطار إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين.وتم الإعلان الأسبوع الماضي عن إنشاء هذه القوة الجديدة التي من المفترض أن تدافع عن حدود بيلاروسيا ضد أي تهديد أوكراني، في الوقت الذي تتعرّض فيه روسيا لانتكاسات في هجومها على أوكرانيا.وقال مستشار وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي فاليري ريفينكو على تلغرام، إن "العدد الإجمالي للجنود الروس المفترض وصولهم إلى بيلاروسيا 9000".وأضاف أن روسيا سترسل أيضا إلى بيلاروسيا "170 دبابة وحتى 200 آلية أخرى و100 قطعة أسلحة ومدافع هاون يزيد عيارها عن 100 ملم".وقال ريفينكو إن الوحدات الروسية ستنشر في "أربعة مواقع تدريب في شرق ووسط بيلاروسيا" حيث ستشارك في تدريبات تشمل "الرماية القتالية واطلاق صواريخ مضادة للطائرات". "الحدث"