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كييف: الروس خطفوا عاملين في محطة زابوريجيا

Lebanon 24
18-10-2022 | 02:04
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اتهمت وكالة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية "إينرجوأتوم "، روسيا، باعتقال اثنين من كبار الموظفين في المحطة الضخمة.

وقالت" إنرجواتوم" في بيان نشر على حساباتها في مواقع التواصل: "ان القوات الروسية خطفت أمس الاثنين رئيس تكنولوجيا المعلومات، أوليغ كوستيوكوف، ومساعد مدير عام المحطة، أوليغ أوشيكا و "نقلتهما إلى جهة مجهولة".
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وأكد بيان "إنرجوأتوم" أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد شيء معروف عن مكان وجودهم أو حالتهم".

وكانت كييف اتهمت الشهر الماضي أيضا الروس باعتقال المدير العام إيهور موراشوف، وهو في طريقه من المحطة إلى بلدة إنرهودار، إلا أن القوات الروسية عادت وأطلقت سراحه لاحقاً.

المصدر: العربية
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