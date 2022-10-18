عنصر مفقود في الحرب الأوكرانية.. وإليكم طريقة عمله

الرئيس الأميركي جو بايدن هو أحد قادة العالم القلائل الذين يتذكرون بوضوح أزمة الصواريخ الكوبية. فبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "كان طالبًا يبلغ من العمر 20 عامًا تقريبًا، عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على شفير حرب نووية. والآن، بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، أصبح بايدن شبه حذر من أن العالم بات أقرب حاليًا إلى هرمغدون النووية أكثر من أي وقت مضى منذ الأزمة التي اندلعت في تشرين الأول 1962، أي قبل 60 عامًا بالضبط".

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وتابعت الصحيفة، "كان هناك بعض التلميحات إلى أن بايدن لا ينبغي أن يصدر عنه مثل هذه الأمور. والحجة هي أنه من خلال مناقشة الحرب النووية علناً، فإن الرئيس الأميركي يلعب لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فالأخير وجيشه في وضع يائس على نحو متزايد. وتعتقد أجهزة المخابرات الغربية أن ذخيرة الروس تنفد وأن هذا لم يتضح لبوتين إلا مؤخرًا. من خلال التهديد باستخدام الأسلحة النووية، يستخدم بوتين إحدى أدواته المتبقية - في محاولة لإرهاب أوكرانيا وداعميها الغربيين لتقديم تنازلات. ومع ذلك، فإن بايدن ليس وحده الذي يتحدث علنًا عن التهديد النووي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضًا إن بوتين يجهز نفسياً الشعب الروسي لاستخدام الأسلحة النووية. وكما قال زعيم أوكرانيا، فإن هذا أمرٌ "خطير للغاية". مع تصاعد مخاطر التصعيد - إلى جانب عدد القتلى - فإن غياب الجهود الدبلوماسية الجادة لإنهاء الصراع مثير للقلق بشكل كبير. فبالنسبة لبعض مؤيدي أوكرانيا الأكثر حماسة، فإن الحديث عن الدبلوماسية هو بمثابة استرضاء. حجتهم هي أن الطريقة الوحيدة المقبولة والواقعية لإنهاء الحرب هي هزيمة بوتين".

وأضافت الصحيفة، "بالطبع، سيكون من الأفضل لو هُزمت روسيا بشكل شامل ووصلت حكومة تائبة جديدة إلى السلطة في موسكو - ملتزمة بدفع تعويضات الحرب ومحاكمة بوتين على جرائم الحرب. لكن هذه النتيجة، رغم كونها ضمن نطاق الاحتمالات، تبقى رهانًا طويل الأمد للغاية. في المستقبل المنظور، من المرجح أن يزداد تصعيد الزعيم الروسي ومؤيديه، مع تقلص خياراته. وتشمل خيارات روسيا الضغط الاقتصادي والقصف العشوائي لأوكرانيا وتخريب البنية التحتية الغربية. لكن التهديدات النووية العلنية بشكل متزايد مرجحة أيضًا. فلا يمكن استبعاد الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية التكتيكية. إن التردد الذي يشير به القادة الغربيون إلى هذا الأمر ويتحدثون عن الردود المحتملة، كان آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو علامة على البيانات الموجزة التي يحصلون عليها في جلسات خاصة".

وبحسب الصحيفة، "في عام 1962، استُخدمت سياسة حافة الهاوية النووية على خلفية الدبلوماسية السرية التي أدت في النهاية إلى نزع فتيل أزمة الصواريخ الكوبية. هذا النوع من النشاط الدبلوماسي هو العنصر المفقود في الحرب في أوكرانيا. فالخطأ الكبير يتمثل في الاعتقاد بأن الدبلوماسية هي بديل للدعم العسكري القوي لأوكرانيا. على العكس من ذلك، يجب أن يسير النهجان جنبًا إلى جنب وأن يكونا مكملين لبعضهما البعض. إن منح الأوكرانيين المساعدة العسكرية التي يحتاجون إليها للتقدم في ساحة المعركة يضعهم في أفضل وضع ممكن لتأمين أهدافهم في تسوية سلمية نهائية. لكن لا ينبغي ببساطة تأجيل الدبلوماسية إلى نقطة ما في المستقبل. يجب أن تلعب دورها في نفس وقت القتال. ويجب أن يشارك الأوكرانيون ويستشارون في كل خطوة. ويشعر بعض القادة العسكريين الغربيين بالإحباط لأن جهودهم في أوكرانيا لا تدعمها الدبلوماسية المتزامنة. وكما قال مصدر عسكري رفيع المستوى: "العمل العسكري غير فعال من تلقاء نفسه. إنه فعال حقًا فقط عندما يقترن بالجهود الاقتصادية والدبلوماسية. ونحن لا نشهد على ما يكفي من الدبلوماسية".

وتابعت الصحيفة، "على الرغم من أن البعض قد يفترض أن هناك دبلوماسية سرية أكثر مما تراه العين، فإن أولئك الذين يجب أن يكونوا على اطلاع بالأمر يقترحون أن هناك القليل من القنوات المفتوحة مع الكرملين. ويُعتقد أن كبار أعضاء فريق بايدن تحدثوا إلى نظرائهم في موسكو. لكن النتائج لم تكن مثيرة للإهتمام بما يكفي، حيث تمسك الجانب الروسي بنقاط الحوار التي وافق عليها الكرملين. قد تكون دبلوماسية الطرف الثالث مسارًا أكثر إثمارًا. يمكن أن يكون النموذج هنا هو الاتفاق الذي تم التوصل إليه للسماح للحبوب الأوكرانية بمغادرة موانئ البحر الأسود، مما يخفف من أزمة الغذاء العالمية. وكانت تركيا قد لعبت دورًا حاسمًا في التوسط في تلك المحادثات. ولا يمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المثال الناجح للوسيط،لكن لديه صلات طويلة الأمد في واشنطن وبروكسل وموسكو. والهنود هم أيضا محاورون محتملون. أثار فشلهم في دعم القرارات التي تدين روسيا في الأمم المتحدة الكثير من التعليقات غير المواتية في الغرب، لكنها قد تجعلهم رسلًا ذوي صدقية في موسكو. جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، هو أيضًا وسيط محترم".

وختمت الصحيفة، "في الغرب، يضع بعض الذين يفكرون في صفقة سلام نهائية معايير واسعة. يجب أن تنسحب روسيا على الأقل إلى حيث كانت قواتها قبل غزو 24 شباط. يجب أن يكون مستقبل أوكرانيا كدولة قابلة للحياة مضمونًا - مع إمكانية الوصول إلى البحر والسيطرة على مجالها الجوي وضمانات أمنية موثوقة لا تعتمد على حسن النية الروسية. سيكون وضع شبه جزيرة القرم هو القضية الأكثر صعوبة في أي مفاوضات،لكن إيجاد حلول إبداعية للمشاكل المستعصية هو ما تدور حوله الدبلوماسية الرفيعة المستوى. نحن بحاجة لرؤية المزيد من هذا الأمر".