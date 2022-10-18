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روسيا تهاجم البنية التحتية للطاقة في كييف.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-10-2022 | 03:18
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أعلن مسؤولون أوكرانيون وشهود عيان ان القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة في شمال كييف اليوم الثلاثاء، مما تسبب في عدة انفجارات، وأدى إلى تصاعد الدخان في سماء المدينة.

 

وأفاد كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، بأن روسيا وجهت ثلاث ضربات لمنشأة طاقة غير محددة.

 

وذكر رئيس بلدية المدينة أن الهجوم استهدف "البنية التحتية الحيوية" وإن عمال الطوارئ يتجهون إلى هناك، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

 

واستهدفت عدة ضربات روسية، صباح أمس الاثنين، منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في "مئات البلدات"، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال.

 

وأوضح شميغال: "هذا الصباح، هاجم الروس مرة أخرى منشآت الطاقة في أوكرانيا في ثلاث مناطق".

 

وأضاف: "5 ضربات بطائرات مسيرة على كييف وهجمات صاروخية على منطقتي دنيبروبتروفسك (وسط شرقي) وسومي (شمال شرقي)"، مبرزا أن "مئات البلدات دون كهرباء".

 

كما ذكرت شركة الطاقة النووية الحكومية "إنرجواتوم" أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية، أمس الاثنين، بعد قصف روسي، مما دفع مولدات الديزل الاحتياطية إلى العمل.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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