ما هي المسيرات "الكاميكازية" ولماذا تستخدمها روسيا في أوكرانيا؟

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وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "ظهرت مسيرات "شاهد -136" لأول مرة في الحرب في أيلول، وعلى الرغم من وصفها بأنها مسيرات "كاميكازية"، إلا أنه من الأفضل اعتبارها صواريخ كروز صغيرة ذات قدرة تدميرية محدودة نسبيًا نظرًا لحمولتها البالغة 50 كلغ. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا اشترت 2400 منها، وهو رقم يبدو هائلاً، لكن هذه الكمية تنضب بسرعة. وقال جوستين برونك، المتخصص في القوة الجوية في معهد الخدمات الملكية، إن المسيرات "يصعب اعتراضها باستمرار" لكن سرعتها الجوية بطيئة مقارنة بصواريخ كروز، مما يعني أن الدفاعات الجوية ستتاح لها دائمًا فرصة إصابتها. وأضاف: "في النهاية، يقدمون وسيلة لروسيا لإيقاع المزيد من الضحايا المدنيين والعسكريين في أوكرانيا، لكنهم لن يتمكنوا من قلب موازين الحرب".ويعتبر هذا ثاني هجوم كبير على كييف خلال أسبوع. فيوم الاثنين الماضي، وردا على الانفجار الذي وقع في جسر مضيق كيرتش في شبه جزيرة القرم، أطلقت روسيا وابلًا مميتًا من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت كييف ومدنا رئيسية أخرى".وتابعت الصحيفة، "ويكشف النجاح الدموي لهجوم الأسبوع الماضي، الذي أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 15 شخصا في ذلك اليوم وحده، أضف إلى ذلك تدمير يوم الاثنين، القيود في ما يتعلق بالدفاع الجوي الخاص بكييف. من غير الواضح لماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً، لكن الولايات المتحدة ردت الأسبوع الماضي بالقول إنها ستسرع في تسليم أول اثنين من أنظمة الدفاع الجوي الثمانية "ناسامز" التي وعدت بها، والتي تعتبر جيدة بما يكفي لحماية البنتاغون. ولكن ومع أن الهجمات على كييف تتصدر عناوين الصحف في كافة أنحاء العالم، فإن المنفعة العسكرية أقرب إلى الصفر، ولن يكون لها أي تأثير نفسي ملموس على السكان المدنيين الذين قل عددهم إلى حد كبير في البلاد. تثير الهجمات الخوف، ولكن الغضب أيضًا، لا سيما بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "لا داعي" لمزيد من الضربات المكثفة على أوكرانيا. ويبدو أن استخدامها يظهر أيضًا أن روسيا تعاني من نقص في الصواريخ الموجهة. وقال مسؤولون غربيون يوم الجمعة إنهم اتفقوا على نطاق واسع مع التقييم الأوكراني الذي توقع بأن موسكو استهلكت نحو ثلثي مخزونها، ولم يتبق منها سوى 124 من أصل 900 مسيرة "إسكندر" متوسطة المدى. وقال أحدهم: "نعتقد أن هذا أمر صحيح"، على الرغم من استحالة التحقق من هذه الاستنتاجات".واضافت الصحيفة، "كانت هناك بعض الاقتراحات صباح الاثنين بأن روسيا ربما كانت تحاول جزئيًا استهداف موقع للطاقة في العاصمة، على الرغم من عدم تأكيد التفاصيل الكاملة. ومع ذلك، وعلى نطاق أوسع، هناك مؤشرات متزايدة على أن روسيا تحاول استهداف الطاقة الأوكرانية وشبكات المرافق الأخرى مع بدء الشتاء و"موسم التدفئة" في البلاد. لا يغيب الأمر عن بال المدافعين القلقين في البلاد أيضًا، مع دعوات للناس لتقليل استخدام الكهرباء بين الساعة الخامسة والحادية عشرة مساءً. ففي الشهر الماضي، تأثرت إمدادات الطاقة إلى خاركيف وكييف ولفيف أحيانًا بسبب الضربات الروسية. وتُعتبر المسيرات مثل شاهد -136 أكثر فاعلية ضد مثل هذه الأهداف الثابتة مما هي عليه ضد الجيوش، وبالنسبة لموسكو، قد يكون التأثير التخريبي على أوكرانيا أكبر. في الوقت نفسه، سترغب روسيا بشدة في وقف تقدم أوكرانيا في ساحة المعركة على الأقل إلى حين أن تؤدي الأمطار الغزيرة في أواخر الخريف إلى نوع من التوقف، كما هو متوقع".وبحسب الصحيفة، "قد تكون دعوة روسيا لإجلاء المدنيين من إقليم خيرسون الأسبوع الماضي مجرد دعوة مؤقتة كما وصفها مسؤول محلي، لكنها الخطوة التالية في الانسحاب التدريجي من غرب نهر دنيبر، حيث تتراجع قواتها منذ بداية الشهر. وتشن أوكرانيا هجومًا مضادًا، وتضغط وتدفع ضد الخطوط الروسية منذ بداية أيلول، ولكن مع نجاح مادي ضئيل حتى الجزء الأول من تشرين الأول، عندما تخلى الغزاة عن قطعة أرض يصل عمقها إلى 30 ميلاً شمال غرب مدينة خيرسون وانتقلوا إلى جبهة جديدة شمال قرية ميلوف.من الواضح أن الخطوة لم تنجح في ضوء إعلان الإخلاء، وكانت هناك تكهنات في بعض الأوساط الغربية بأن خيرسون نفسها يمكن أن يتم السيطرة عليها في أقرب وقت في الأسبوع المقبل، على الرغم من أن هذا النوع من الكلام ربما يكون متفائلاً للغاية. قد يكون الأمر أن روسيا تستعد ببساطة للدفاع الحضري عن المدينة، مما يسمح لخطوطها بالتقلص وإدخال أوكرانيا في معركة خريفية مكلفة. سيكون الدفاع عن المدينة أسهل من الدفاع عن البلد المفتوح حولها، مما يخلق معضلة لكييف حول مدى استعدادها لشق طريقها نحو النجاح. لكن في الوقت الحالي، ما يجب مراقبته في الحرب التي استمرت ثمانية أشهر تقريبًا هي الخطوط الأمامية، حيث يبدو أن أوكرانيا تمسك بزمام الأمور على الأرض. وتستمر روسيا أيضًا في التعرض للضغوط في الجزء الشمالي الشرقي من الجبهة أيضًا، حيث تسعى أوكرانيا للتقدم نحو كريمينا، بعد الاستيلاء على ليمان وسفاتوف".