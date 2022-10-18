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إقتصاد

مسؤو تركي: لدينا كل البنية التحتية اللازمة لإنشاء مركز دولي للغاز

Lebanon 24
18-10-2022 | 12:00
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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، أن تركيا لديها كل البنية التحتية اللازمة لإنشاء مركز دولي للغاز على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، في مقابلة مع قناة A Haber التلفزيونية: "بالنسبة لتركيا، هذا اقتراح مهم للغاية. لدينا البنية التحتية لتنفيذ ذلك، إضافة إلى الغاز الروسي يمكن توريد الغاز إلى أوروبا عبر "تاناب" (خط أنابيب عبر الأناضول). إذا زادت سعة خط أنابيب الغاز هذا ، فسيكون (خطوة) مهمة جدا لأوروبا. كما أن إمدادات الغاز من البحر الأبيض المتوسط ممكنة".
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وأضاف المسؤول التركي، أن المفاوضات بين تركيا وروسيا بشأن مدفوعات الغاز جارية ولا توجد مشاكل. وقال "شركة "بوتاش" التركية الخاصة تتفاوض مع الجانب الروسي. الاجتماعات جارية ولا توجد مشاكل في أمور الدفع وإمدادات الغاز".
 
 
(روسيا اليوم)

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