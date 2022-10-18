Advertisement

عربي-دولي

جديد جريمة قتل الطفلة لولا... اغتصبت وطعنت بمقص!

Lebanon 24
18-10-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1001575-638017072945265923.jpg
Doc-P-1001575-638017072945265923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فيما لا يزال الفرنسيون مذهولين من الجريمة الشنيعة التي هزت عاصمتهم قبل أيام قليلة، كشفت تفاصيل جديدة مروعة عن مقتل الطفلة لولا البالغة 12 عاماً، والتي عثر على جثتها محشورة داخل صندوق في باريس.

فقد بينت التحقيقات أن الصغيرة التي عثر عليها رجل مشرد في محيط المبنى الذي كانت تقطنه مع عائلتها، تعرضت لضربات عنيفة، وطعنات بسكين أوشكت على قطع رأسها، كما غرز مقص في أنحاء مختلفة من جسدها.
Advertisement

فيما وُجهت النيابة تهمة "القتل" و"الاغتصاب مع أعمال تعذيب همجية"، إلى امرأة تبلغ 24 عاماً.

وطلبت التوقيف الاحتياطي للمرأة، وهي المشتبه بها الرئيسية في الجريمة، ولرجل يُشتبه أيضاً بضلوعه في القضية، على ما أوضح مصدر قضائي.


التقطتها كاميرات المراقبة
وقد ظهرت المرأة، التي أشيع أنها تعاني اضطرابات نفسية، على صور كاميرات المراقبة في المبنى حيث كانت تقيم الطفلة الضحية، بحسب ما نقلت فرانس برس.

كذلك لفت أحد الشهود إلى وجود تلك السيدة التي طلبت مساعدته في مقابل بدل مالي لنقل صندوق كبير الحجم.

يذكر أن رجلا مشردا يبلغ 42 عاماً كان عثر على صندوق بلاستيكي غير شفاف يضم جثة الفتاة داخل الباحة الداخلية للمبنى حيث كانت تقيم لولا مع عائلتها.

وكانت الجثة مغطاة بأقمشة، فيما وُضعت حقيبتان بجانب الصندوق الذي خبئت فيه.

في حين أظهر تشريح أجري على الجثة يوم السبت الماضي أن الفتاة قضت خنقاً وبينت الملاحظات الأولى إصابات بالغة على مستوى الرقبة.

بينما وُضع ستة أشخاص رهن التوقيف في إطار التحقيق بالجريمة، لكن أُطلق سراح أربعة منهم لاحقاً من دون ملاحقات حتى الساعة.

 
(العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-10-18
13:00 | 2022-10-18
12:30 | 2022-10-18
12:00 | 2022-10-18
12:00 | 2022-10-18
11:30 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website