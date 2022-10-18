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عربي-دولي
مكتب زيلينسكي يُعلن عن وضع حرج للطاقة في أوكرانيا بعد الضربات الأخيرة
Lebanon 24
18-10-2022
|
10:30
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قال نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو، إن الوضع بات حرجا في إمدادات الطاقة في أوكرانيا عقب الضربات الروسية الأخيرة.
ونقلت صحيفة "سترانا" عن تيموشينكو قوله: "لدينا وضع حرج في جميع أنحاء البلاد".
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من جهته أعلن المدير التنفيذي لشركة "DTEK" الأوكرانية، دميتري ساخاروك، أن الضربات أصابت محطتين للطاقة الحرارية: "لقد تم استهداف اثنتين من منشآتنا، محطتين للطاقة الحرارية، كما دمرت بشكل كبير مواد ضرورية لتشغيل محطاتنا، بدونها لا يمكن أن تعمل بشكل طبيعي".
ووفقا له، فإن عمليات التحقق جارية، منوها بأنه بعد مثل هذه الهجمات، من الصعوبة عودتها للعمل بسرعة.
وتابع قائلا: "من المستحيل تدمير نظام الطاقة بسرعة. لقد تم بناؤه في ظل الاتحاد السوفيتي، وكان يتمتع بحماية متعددة المستويات ضد مثل هذه المواقف، ومن أجل تدميره، عليك أن تعرف مكان الضرب والضرب بشكل منهجي".
(روسيا اليوم)
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