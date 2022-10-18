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عربي-دولي

للمرة الأولى منذ 10 سنوات... وفد من "حماس" في سوريا للقاء الأسد

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:00
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يبدأ وفد من حركة "حماس" الفلسطينية، غدا الأربعاء، زيارة إلى سوريا يستقبله خلالها الرئيس بشار الأسد، فيما تعد الزيارة الأولى منذ مغادرة الحركة سوريا قبل 10 سنوات على خلفية الأزمة هناك.
وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الرئيس الأسد سيلتقي، فقط، مسؤول العلاقات العربية في حركة حماس، خليل الحية الذي يترأس الوفد".
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وأضاف أن "وفد حماس سينضم إلى اجتماع القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، لمناقشة الحوارات الفلسطينية الفلسطينية التي تمت في الجزائر".
وتابع موضحا أن "الاجتماع الفلسطيني يضم كلا من طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة، وزياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، وخالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وأبو نضال الأشقر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي سفير فلسطين في سوريا، ومحمد قيس الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث أمين عام منظمة الصاعقة، وزياد الصغير أمين عام حركة فتح الانتفاضة، وجميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".
 
 
(سبوتنيك)
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