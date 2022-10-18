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عربي-دولي

وزير الخارجية الأوكراني يطلب من زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

Lebanon 24
18-10-2022 | 13:30
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صرح وزير خارجية نظام كييف دميتري كوليبا، بأنه قدم مقترحا للرئيس فلاديمير زيلينسكي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
 
وزعم كوليبا أن إيران تشارك في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا "من خلال تزويد روسيا بالمسيرات، كما وتعتزم تزويدها بشحنة من الصواريخ الباليستية"، على حد قوله.
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وأشار إلى أن كييف يمكن أن تستأنف العلاقات مع طهران في حال وقف ما قال إنها إمداد إيرانية لروسيا بالأسلحة.

وقد ناشد كوليبا وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بفرض العقوبات على إيران بسبب دعمها لروسيا.

وقال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، إن الاتحاد الأوروبي سيحقق فيما إذا كانت روسيا تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا.
 
وأوضحت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن إثارة قضية المسيرات الإيرانية، مجرد بروباغاندا إعلامية أميركية.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات حول موضوع المسيرات الإيرانية، وأنه يمكن توجيه جميع الأسئلة إلى وزارة الدفاع.

من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، المعلومات التي انتشرت في وسائل الإعلام الأميركية حول توريد أسلحة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
 
(روسيا اليوم) 
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