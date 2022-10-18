وزير الخارجية الأوكراني يطلب من زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

صرح وزير خارجية نظام كييف دميتري كوليبا، بأنه قدم مقترحا للرئيس فلاديمير زيلينسكي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

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وزعم كوليبا أن إيران تشارك في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا "من خلال تزويد روسيا بالمسيرات، كما وتعتزم تزويدها بشحنة من الصواريخ الباليستية"، على حد قوله.وأشار إلى أن كييف يمكن أن تستأنف العلاقات مع طهران في حال وقف ما قال إنها إمداد إيرانية لروسيا بالأسلحة.وقد ناشد كوليبا وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بفرض العقوبات على إيران بسبب دعمها لروسيا.وقال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، إن الاتحاد الأوروبي سيحقق فيما إذا كانت روسيا تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا.