أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهنغارية تاماس مينزر أن إمدادات الطاقة إلى هنغاريا موثوقة واستعدادهم الكامل لفصل الشتاء بفضل إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "السيل التركي".



وقال مينزر: "يتدفق الغاز الروسي بشكل مستمر وبدون مشاكل إلى هنغاريا عبر خط أنابيب "السيل التركي" وبفضله، خزانات الغاز الهنغاري ممتلئة بنسبة 50٪ من مستوى الاستهلاك السنوي"، وهي نسبة عالية جدا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

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وأضاف: "ستتمكن العائلات الهنغارية من تدفئة منازلها خلال فصل الشتاء. وستحصل الشركات الصناعية أيضا على الطاقة خلال أشهر الشتاء، ولن تكون الوظائف معرضة للخطر".



وأشار إلى أن سياسة العقوبات في بروكسل تبين أنها غير فعالة ولم تؤد إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في أوروبا، حيث عانت دول الاتحاد الأوروبي من العقوبات أكثر من روسيا.



وأضاف: "الروس لا يخسرون بسبب عقوبات الطاقة، بل على العكس، إنهم يكسبون، بينما في أوروبا تسببت العقوبات في أزمة اقتصادية وأزمة طاقة وتضخم هائل".

(روسيا اليوم)