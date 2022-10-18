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عربي-دولي

الناتو يزوّد كييف بمئات المحطات المضادة للطائرات المسيرة خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
18-10-2022 | 16:30
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيزود أوكرانيا بمئات المحطات لمواجهة الطائرات بدون طيار الروسية.
 
وقال ستولتنبرغ في منتدى برلين للسياسة الخارجية: "الناتو في الأيام المقبلة سيقدم لأوكرانيا أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، والمئات من محطات التشويش".
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وأعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، أن سلطات المقاطعة طورت برنامجا لاستخدام الطائرات بدون طيار الأوكرانية ضد قوات كييف.
 
(روسيا اليوم) 
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