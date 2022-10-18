روسيا تدمّر 30% من منشآت الطاقة الأوكرانية

Advertisement

واصلت روسيا عمليات قصفها التي بدأتها قبل أيام مستهدفة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، ومنها منشآت الطاقة، بعد تعرّضها لسلسلة من الهزائم في ساحة المعركة، ودمرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي أكد أنه لم يعد ممكناً التفاوض مع نظيره الروسي بوتين.تعرّضت أوكرانيا، أمس، لموجة جديدة من القصف الروسي، استهدفت منشآت حيوية في العاصمة كييف ومدن أخرى وخلفت أضرارا كبيرة، وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات المستمرة منذ 10 الجاري، دمّرت 30 في المئة من منشآت الطاقة في البلاد، وهو ما دفع مسؤولين أوكران للتحذير من وضع خطير.وأكد مسؤولون أن القصف تسبب في انقطاع الكهرباء عن أجزاء من كييف ومدن أخرى شملتها الضربات الروسية. وبينما تقر موسكو باستهداف محطات الطاقة فقط، تقول أوكرانيا إن أضراراً لحقت أيضا بالبنية التحتية للمياه.وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني في تصريحات تلفزيونية" "الوضع حرج حاليا في أنحاء البلاد... المناطق كافة عليها الاستعداد لانقطاعات في الكهرباء والمياه والتدفئة".وفي رسالة عبر "تليغرام"، شدّد الرئيس الأوكراني على أن "روسيا الدولة الإرهابية لن تحقق شيئا لنفسها بمثل هذه الأعمال"، مشددا على أنه "لم يعد هناك مجال للمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وفي زاباروجيا، جنوب البلاد، قال حاكم المقاطعة إن الجيش الروسي نفّذ هجوما على وسط المدينة باستخدام صواريخ من طراز S300 أوقع أضرارا مادية كبيرة في منشأة للبنية التحتية.كما أعلن قال حاكم مقاطعة دنيبرو (وسط) أن القوات الروسية قصفت منشآت البنية التحتية وتجمعات سكنية ومبنى مخصصا لتوليد الطاقة في مدينة دنيبرو ومدنا وبلدات أخرى في المقاطعة، مستخدمة صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، مؤكدا تعرّض منشأة طاقة في دنيبرو لأضرار جسيمة.وفي جيتومير غرب كييف، أكد عمدة المدينة، التي كانت تضم أكثر من ربع مليون شخص قبل الحرب، تعرّض منشأة لإمداد الطاقة لقصف روسي تسبّب في انقطاع الكهرباء والمياه عن المدينة.في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بواسطة أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، منشآت عسكرية وأنظمة للطاقة والقيادة العسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر أجنبية الصنع في أوكرانيا.