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عربي-دولي

الأمم المتحدة: 23 طفلاً قتلوا في احتجاجات مهسا أميني

Lebanon 24
18-10-2022 | 18:15
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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، أن نحو 23 طفلاً قتلوا في الاحتجاجات الحاشدة المستمرة في إيران، منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 أيلول الماضي، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.
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وأفادت المفوضية في بيان، بأن الوفيات نجمت عن إصابات بالذخيرة الحية والخرطوش من مسافة قريبة والضرب الذي أفضى إلى موت.
وفي السياق، أعلنت سويسرا مساء أمس أنها تدرس فرض عقوبات أوسع من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب مقتل أميني.
إلى ذلك، عبّرت منظمات غير حكومية وأفراد عن قلق، أمس، حيال سلامة المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي بعدما شاركت في بطولة رياضية بكوريا الجنوبية من دون حجاب، في خطوة اعتبرها البعض رسالة تضامن مع الاحتجاجات التي تقودها النساء في الجمهورية الإسلامية.
وفي أول تعليق لركابي (33عاماً) منذ مشاركتها في البطولة الأحد، اعتذرت عبر تطبيق "إنستغرام" عن القلق الذي تسببت به، موضحة أن ظهورها من دون حجاب كان غير مقصود.
وكانت ركابي ظهرت في المباراة الأولى ورأسها مغطى بمنديل مشدود للوراء، ولكن في المنافسة التالية لتسلق جدار مرتفع بواسطة حبل، اكتفت بلفّ رأسها بعصبة أظهرت شعرها، في مخالفة لقواعد الحجاب الإلزامية للإيرانيات.
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