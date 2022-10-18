Advertisement

عربي-دولي

إضراب واسع للنقابات العمّالية في فرنسا

Lebanon 24
18-10-2022 | 18:19
A-
A+
Doc-P-1001692-638017393010406525.jpeg
Doc-P-1001692-638017393010406525.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أيام من تظاهرة ضد الغلاء وارتفاع أسعار الطاقة، نفّذت النقابات العمالية في فرنسا إضرابا عاما، أمس، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه فترة ثانية في أيار.
Advertisement
ويأتي الإضراب، الذي سيشمل في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل، امتداداً لإضراب مستمر منذ أسابيع عطل مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا، وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود.
ويأمل زعماء النقابات أن يتحرك الموظفون بسبب قرار الحكومة إجبار بعضهم على العودة للعمل في مستودعات البنزين لمحاولة إعادة تدفقات الوقود.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:50 | 2022-10-19
03:37 | 2022-10-19
03:30 | 2022-10-19
03:00 | 2022-10-19
02:30 | 2022-10-19
02:00 | 2022-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website