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إقتصاد

باكستان تسعى لقروض جديدة بمليارات الدولارات بعد الفيضانات

Lebanon 24
19-10-2022 | 01:30
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أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأربعاء، بأن باكستان ستطلب من المقرضين الدوليين قروضاً جديدة بمليارات الدولارات بعد الفيضانات المدمرة التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مقابلة مع الصحيفة إن إسلام أباد تبحث عن أموال إضافية ولا تطلب إجراءات مثل إعادة جدولة الديون الحالية أو تأجيلها.
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