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مدير "الطاقة الذرية" يتوقع العودة إلى أوكرانيا "قريباً"

Lebanon 24
19-10-2022 | 02:30
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لـ"رويترز"، إنه يتوقع العودة "قريباً" إلى أوكرانيا، وسط مفاوضات لإقامة منطقة حماية أمنية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.
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ولعب جروسي دور وسيط بين موسكو وكييف في محاولة لإقامة منطقة لحماية الأمن والأمان النوويين حول المحطة التي شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي خلال الأسابيع الماضية بسبب قصف الموقع.
وقال جروسي لـ"رويترز" خلال زيارة للأرجنتين: "هناك احتمال أن أعود إلى أوكرانيا وروسيا، هذا في الواقع ما اتفقنا عليه من حيث المبدأ. نواصل حالياً المشاورات الرامية إلى إنشاء منطقة الحماية".

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