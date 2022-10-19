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عربي-دولي
بايدن ونظيره المكسيكي يبحثان هاتفياً قضايا الهجرة ومكافحة التهريب
Lebanon 24
19-10-2022
|
03:00
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بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور خلال مكالمة هاتفية، الثلاثاء، الجهود المشتركة لإدارة مسألة المهاجرين غير النظاميين، والتعاون الأمني لمكافحة التهريب.
ووفق بيان نشره البيت الأبيض، ناقش الرئيسان "الجهود المشتركة لإدارة الهجرة، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لتقليل عدد الأفراد الذين يعبرون بشكل غير قانوني الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتوسيع نطاق المسارات القانونية كبديل عن الهجرة غير النظامية".
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كما بحث الجانبان "التعاون الأمني، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة تهريب (مخدر) الفنتانيل، والأدوات الجديدة بموجب قانون المجتمعات الأكثر أماناً لمحاكمة مهربي الأسلحة، بالإضافة إلى تأكيد التزامهما بالتعاون الاقتصادي لأميركا الشمالية".
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