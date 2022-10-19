Advertisement

عربي-دولي

بايدن ونظيره المكسيكي يبحثان هاتفياً قضايا الهجرة ومكافحة التهريب

Lebanon 24
19-10-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1001747-638017652938413913.jpg
Doc-P-1001747-638017652938413913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور خلال مكالمة هاتفية، الثلاثاء، الجهود المشتركة لإدارة مسألة المهاجرين غير النظاميين، والتعاون الأمني لمكافحة التهريب.

ووفق بيان نشره البيت الأبيض، ناقش الرئيسان "الجهود المشتركة لإدارة الهجرة، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لتقليل عدد الأفراد الذين يعبرون بشكل غير قانوني الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتوسيع نطاق المسارات القانونية كبديل عن الهجرة غير النظامية".
Advertisement

كما بحث الجانبان "التعاون الأمني، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة تهريب (مخدر) الفنتانيل، والأدوات الجديدة بموجب قانون المجتمعات الأكثر أماناً لمحاكمة مهربي الأسلحة، بالإضافة إلى تأكيد التزامهما بالتعاون الاقتصادي لأميركا الشمالية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:29 | 2022-10-19
08:00 | 2022-10-19
07:30 | 2022-10-19
07:00 | 2022-10-19
06:00 | 2022-10-19
05:30 | 2022-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website