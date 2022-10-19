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إندونيسيا تعلن وفاة 99 طفلاً بسبب القصور الكلوي الحاد هذا العام

Lebanon 24
19-10-2022 | 05:00
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية الأربعاء، إن ما يقرب من 100 طفل لقوا حتفهم في البلاد بسبب القصور الكلوي الحاد هذا العام.

وأضاف المتحدث في تصريح للصحافيين أن المسؤولين حددوا 206 إصابات بهذه الحالة المرضية حتى 18 تشرين الأول، مع تسجيل 99 وفاة.
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جاء ذلك بعدما قال مسؤولون في قطاع الصحة في جامبيا إن حوالي 70 طفلاً توفوا بسبب القصور الكلوي الحاد بعد تناول شراب من الباراسيتامول يباع محليا ويستخدم لعلاج الحمى.

وعثر على مستويات عالية من مادتي ثنائي "إيثيلين جلايكول" و"إيثيلين جلايكول" في 4 منتجات من أدوية الشراب التي تعالج السعال تنتجها شركة ميدين فارماسوتيكالز ومقرها نيودلهي، وكانت تباع في جامبيا.

وقال مسؤولون بوكالة الغذاء والدواء الإندونيسية إن المنتجات غير متوفرة محلياً، لكنهم حظروا منذ ذلك الحين استخدام المكونات في جميع أدوية الشرب المخصصة للأطفال.
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