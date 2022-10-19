هل سيؤدي تفكك العلاقات الأميركية السعودية إلى عرقلة نفوذ واشنطن في الخليج؟

بعد موجة من الغضب الأميركي ضد المملكة العربية السعودية بسبب قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط، قال خبراء ومسؤولون سابقون إن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية معقدة للغاية بحيث لا يمكن تفكيكها بالكامل، وأنه ينبغي على الرئيس الأميركي جو بايدن تقييم التأثير على منطقة الخليج بأكملها قبل تعديل السياسة، بحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وتابع الموقع، "قالت أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، إن قرارها في وقت سابق من هذا الشهر لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا جاء بهدف المساعدة في استقرار سوق الطاقة العالمية وسط علامات الركود. لكن هذا القرار قوبل بإدانة وانتقادات شديدة في الولايات المتحدة، خاصة من المشرعين الديمقراطيين الذين دعوا إلى إعادة تقييم علاقات واشنطن بالمملكة ووقف مبيعات الأسلحة. واتهمت إدارة بايدن المملكة العربية السعودية بمساعدة روسيا من خلال زيادة أرباحها النفطية مع استمرارها في شن الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، يبقى هذا واضحًا حيث لا يزال سعر خام برنت، المعيار الدولي للنفط، منخفضًا يوم الاثنين عما كان عليه وقت الإعلان. ومن ثم هاجمت المملكة العربية السعودية إدارة بايدن، قائلة إنها "ترفض تمامًا" الانتقادات الموجهة إلى المملكة. ولا يبدو أن أيًا من الجانبين سيتراجع. أفادت تقارير أن الولايات المتحدة ألغت اجتماعًا مع المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، في حين لم تتم دعوة مسؤولين حكوميين أميركيين لحضور مؤتمر سعودي عن الاستثمار كان من المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقًا لوكالة فرانس برس".

وأضاف الموقع، "قال بروس ريدل، الزميل الأول في معهد بروكينغز ومدير مشروع الاستخبارات، إن بايدن بحاجة إلى أن يضع في اعتباره أنهم "يحتاجون إلينا أكثر بكثير مما نحتاجهم" عند إعادة تقييم علاقته مع المملكة العربية السعودية. وقال ريدل خلال جلسة استضافها معهد الشرق الأوسط يوم الجمعة "من المفترض أن السعوديين على علم أن الخروج بهذا القرار في هذا الوقت، قبل شهر من الانتخابات النصفية، سيكون صعبًا جدًا جدًا على جو بايدن". وأضاف: "في النهاية، هذه العلاقة ليست علاقة متكافئة. ويجب على جو بايدن أن يضع ذلك في الاعتبار بينما يمضي قدمًا في الأيام المقبلة"."

وبحسب الموقع، "إحدى الدعوات الرئيسية من الكونغرس الأميركي في ما يتعلق بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية هي مطالبة الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى الرياض. وقع العديد من الديمقراطيين، الذين انتقدوا منذ سنوات مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية بسبب انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان والحرب المستمرة في اليمن، تشريعات تدعو إلى حظر مبيعات الأسلحة إلى المملكة. ولقيت هذه الدعوة صدى حتى من قبل السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ، الذي يمتلك سلطة السماح أو منع أي مشروع قانون متعلق بمبيعات الأسلحة في الكونغرس. وتتمتع الولايات المتحدة والسعودية بشراكة أمنية وثيقة، والمملكة هي أكبر زبون للولايات المتحدة للمبيعات العسكرية الأجنبية (FMS)، مع أكثر من 100 مليار دولار في العقود النشطة. وتحصل المملكة العربية السعودية على ما يقرب من 70 في المائة من أسلحتها من الولايات المتحدة، وفقًا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عام 2020. وتمت الإشارة إلى كمية المعدات الأميركية التي يستخدمها الجيش السعودي في الكونغرس كوسيلة للضغط الجاد في العلاقة التي يمكن استخدامها للتأثير على المملكة ضد ما تعتبره إدارة بايدن تحالفًا مع روسيا".

وتابع الموقع، "ومع ذلك، قال كيفن دونيغان، نائب أميرال سابق في البحرية الأميركية وزميل حالي للأمن القومي في معهد الشرق الأوسط، إن هذا قد يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى مزيد من الانجراف بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك بقية منطقة الخليج. وأضاف: "إنه يخلق إحباطًا بشكل عام وغالبًا ما يدعم السرد القائل بأن الولايات المتحدة ليست شريكًا موثوقًا به. وفي هذه الحالة، في المنطقة، ربما يتوطد الشعور بالتخلي أكثر". عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط، دعت الولايات المتحدة جميع حلفائها وشركائها لعزل موسكو. وقد قوبلت الدعوة بموجات من التردد من بعض دول الخليج، بما في ذلك السعودية. فبينما صوتت المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة لإدانة روسيا بسبب الغزو، أعرب العديد من شركاء الولايات المتحدة في المنطقة عن عدم ارتياحهم إزاء ما يُنظر إليه من تراجع في الالتزام الأمني الأميركي. قال دونيغان إنه في حين أن خسائر روسيا في ساحة المعركة في الأشهر الأخيرة أثبتت أنها لا تستطيع أن تحل محل الولايات المتحدة كضامن أمني للخليج، فإن الدول الأخرى ستستفيد من انخفاض الدعم العسكري الأميركي. وأضاف: "أوافق تماما على أن قدرة روسيا على التدخل تتضاءل، لكن قدرة الصين ليست كذلك". وكشف خبراء للموقع سابقًا أن بكين تعمل على توسيع سوق الأسلحة في الشرق الأوسط، وترى أن الشركاء الأميركيين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، على أنهم أهداف لصفقات الأسلحة المتطورة".

وأضاف الموقع، "منذ رد الفعل الأميركي العنيف على قرار أوبك +، والذي كان موجهاً بشكل شبه حصري إلى المملكة العربية السعودية، خرجت العديد من الدول الأعضاء الأخرى لتقول إن هذه الخطوة تمت بالإجماع مع كارتل النفط بأكمله. وقالت عمان والبحرين في تصريحات مماثلة يوم الأحد إن القرار اتخذ بناء على "دراسات فنية" و"تطورات السوق". لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال الأسبوع الماضي إن أعضاء أوبك أبلغوا الولايات المتحدة سرا أنهم لا يتفقون مع قرار الرياض "لكنهم شعروا بأنهم مضطرون لدعم التوجه السعودي". وأشار الخبراء إلى التطور باعتباره علامة على أنه في حين أن الخليج ليس كتلة واحدة، إلا أن هناك بعض الإجماع في ما يتعلق بقضايا مثل الطاقة، ويمكن أن يكون لتفكيك العلاقات مع المملكة العربية السعودية تأثير مخيف على بقية المنطقة. وقال دونيغان: "ثمن تعليق التعاون الأمني، يجب أن ننظر إليه بعناية. هل نريد أن نفقد التأثير الذي لدينا في المنطقة؟" وأضاف: "يجب أن ننظر بوضوح إلى ما يخلق أكبر قدر من الاستقرار. ويجب أن نكون حذرين للغاية بشأن تقسيم دول مجلس التعاون الخليجي، والتي هي بالفعل منقسمة للغاية". وقال دونيغان إنه عند النظر في كيفية إعادة تقييم العلاقة الأميركية السعودية، ينبغي على بايدن أيضًا أن ينظر إلى ما هو على المحك بالنسبة للعلاقات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة، وكذلك الناتو ككل، بدلاً من النظر إليها على أنها شراكة ثنائية".