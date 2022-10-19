بايدن حقق للتو انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا.. ما علاقة صفقة الترسيم؟

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تُعد الدبلوماسية الدولية صعبة بطبيعتها، وعادة ما تكون غير مبهجة وغير ناجحة في كثير من الأحيان - ولكنها مع ذلك ضرورية.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "لقد رأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بنفسها مدى صعوبة تحقيق النتائج: فقد فشلت في إغراء إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي أو إقناع المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاج النفط. لكن دبلوماسية التي اتبعتها الإدارة في الأسبوع الماضي جاءت بنتائج إيجابية - ولم يلاحظ أحد تقريبًا ذلك. في 11 تشرين الأول، أعلن كل من لبنان وإسرائيل عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما. يبدو هذا الأمر ضيقًا وتقنيًا ولكنه إنجاز كبير بالنظر إلى أن البلدين كانا في حالة حرب رسميًا منذ عام 1948. لا يوجد لدى البلدين حدود برية معترف بها دوليًا، ولم يكن لديهما حدود بحرية أيضًا. ودائماً ما كان يشكل هذا الأمر دعوة للصراع وعرقلة لاستغلال حقول الغاز الطبيعي الكبيرة قبالة سواحلهما. تنتج إسرائيل الغاز الطبيعي البحري منذ سنوات، لكن حقلها الأخير - المعروف باسم كاريش - يقع بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع لبنان. وهدد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بمهاجمة منصة النفط الإسرائيلية في المنطقة. من جهته، لم يتمكن لبنان من استخراج أي غاز طبيعي إطلاقا لأن شركات النفط لا تريد الحفر في المناطق المتنازع عليها. وهناك حاجة ماسة إلى هذا الغاز الطبيعي من قبل بلد في حالة انهيار اقتصادي لا يتلقى مواطنوه سوى ساعة أو ساعتين من الكهرباء كل يوم من الشبكة الكهربائية".وتابعت الصحيفة، "تحاول الإدارات الأميركية منذ عقد من الزمن التوسط للتوصل إلى اتفاق - ولكن دون جدوى. وكان من الصعب إحراز تقدم، بالنظر إلى أن المسؤولين في هذه الدول المتحاربة يرفضون التواجد في نفس الغرفة مع بعضهم البعض. فلبنان لا يعترف حتى بحق إسرائيل في الوجود. ولاحقاً، تم الاستعانة بآموس هوكشتاين، وهو موظف سابق في مجلس الشيوخ، ومسؤول تنفيذي في صناعة الطاقة وخبير في وزارة الخارجية في خلال فترة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهو المنسق الرئاسي لأمن الطاقة. وأطلق هوكشتاين جولة جديدة من الدبلوماسية المكوكية في بداية العام، حيث انتقل من تل أبيب إلى بيروت - وهي رحلة تتطلب عادة التوقف في بلد ثالث لأنه لا توجد روابط جوية أو برية مباشرة بين إسرائيل ولبنان. وقال لكاتب المقال: "لقد عانيت من الكثير من المشاكل الصعبة. ربما يكون هذا هو أصعب شيء فعلته على الإطلاق". وأشار إلى أن "الطرفين متشككان" والتوقيت لم يكن مناسبًا: إسرائيل تقودها حكومة انتقالية ضعيفة حيث تفشل الانتخابات تلو الأخرى في تحقيق أغلبية دائمة. وينقسم لبنان بشكل دائم بين مجموعات دينية مختلفة، وفي السنوات الأخيرة كان على وشك الانهيار الاقتصادي والسياسي".وأضافت الصحيفة، "وكشف هوكشتاين، في مقابلة عبر الهاتف، أنه غير الديناميكيات بالانتقال من السؤال عمن سيفوز ومن سيخسر بموجب أي اتفاق إلى سؤال كيف يمكن للبلدين حماية مصالحهما الحيوية. وقدمت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء الوسطي يائير لبيد، تنازلات بشأن خط الحدود. كما واعترفت الحكومة اللبنانية بسيطرة إسرائيل على امتداد ثلاثة أميال من المياه بالقرب من الشاطئ ووافقت على دفع حصتها من عائدات الغاز المأخوذة من الجانب الإسرائيلي من حقل قانا، الذي يقع في المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين (ستتم عمليات الدفع من خلال وسيط، شركة الطاقة الفرنسية توتال). وأشاد الجانبان بالصفقة الناتجة ووصفاها بأنها "تاريخية". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي يحاول العودة إلى السلطة في انتخابات 1 تشرين الثاني، قد شجبه كما هو متوقع ووصفه بأنه "استسلام مشين". كما وتعرضت الصفقة للهجوم من قبل المفاوض الأميركي السابق الذي حاول وفشل في الحصول على صفقة في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".وبحسب الصحيفة، "لكن هذا يشبه إلى حد كبير الوضع "غير المرغوب فيه"، كما أشار الزميل في مجلس العلاقات الخارجية مارتن إنديك. ترامب ونتنياهو لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق. لكن بايدن ولابيد تمكنا من ذلك. وتؤيد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشدة الصفقة ليس فقط لأنها ستساعد في حماية حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل ولكن أيضًا لأنها ستساعد في تعزيز الحكومة والاقتصاد اللبناني. فاسرائيل لا تريد دولة فاشلة مجاورة. هذه الاتفاقية ليست دراماتيكية مثل اتفاقات إبراهيم التي أبرمت في عهد إدارة ترامب والتي اعترفت فيها ثلاث دول عربية (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب) بإسرائيل. لكنها، من بعض النواحي، أكثر إثارة للدهشة. لم تكن الإمارات والمغرب والبحرين في حالة حرب مع إسرائيل. وعلى النقيض من ذلك، لطالما شكل حزب الله ولا يزال أحد التهديدات الأمنية الرئيسية لإسرائيل. كما أنه أقوى كيان سياسي في لبنان يتمتع بحكم الأمر الواقع بحق النقض على القرارات الحكومية. لذلك، من غير العادي أن يسمح حزب الله للحكومة اللبنانية بالتوقيع على صفقة يمكن أن تحول إسرائيل ولبنان إلى شركاء تجاريين. وكتب دانيال ب. شابيرو، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، "لبنان، وللمرة الأولى، دخل في نوع من الاعتراف الفعلي بإسرائيل وحدودها"."وختمت الصحيفة، "هذا شيء تستحق إدارة بايدن الكثير من الثناء عليه - تمامًا كما تستحق إدارة ترامب الفضل في اتفاقيات أبراهام. يظهر فقط أن الدبلوماسية تؤتي ثمارها في بعض الأحيان - حتى لو لم نمنحها دائمًا الاهتمام الذي تستحقه".