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زيلينسكي يقيل سفير أوكرانيا في كازاخستان

Lebanon 24
19-10-2022 | 03:50
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إقالة سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بترو فروبليفسكي.
ونُشر على الموقع الرسمي لرئاسة أوكرانيا مرسوم إقالة سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بترو فروبليفسكي، حيث ينص على "إقالة فروبليفسكي بيتر يوريفيتش من منصب السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى جمهورية كازاخستان".
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ولم يذكر المرسوم من سيتولى المنصب الشاغر كسفير أوكرانيا لدى كازاخستان.
وأفادت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية سابقًا بأنه قد تم نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أدلى فيه رجل، وفقًا للبيانات الأولية، هو السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى كازاخستان، بيتر فروبليفسكي، بتصريحات مفادها بأن "النظام الأوكراني يحاول قتل أكبر عدد ممكن من الروس".
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