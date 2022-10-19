زلزال بقوة 5.5 درجات ضرب جزيرة مينداناو في الفيلبين

نقلت وكالة "رويترز" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.5 درجات ضرب جزيرة مينداناو في الفيلبين اليوم ووقع على عمق 26 كيلومترا.

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