Advertisement

عربي-دولي

زلزال بقوة 5.5 درجات ضرب جزيرة مينداناو في الفيلبين

Lebanon 24
19-10-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1001838-638017803822481149.jpeg
Doc-P-1001838-638017803822481149.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "رويترز" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.5 درجات ضرب جزيرة مينداناو في الفيلبين اليوم  ووقع على عمق 26 كيلومترا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب ساحل أميركا الوسطى (العربية)
lebanon 24
19/10/2022 15:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مخلوقات ميتة مدفونة في المحيط الهادئ قد تلعب دورا في حدوث الزلزال المدمر القادم!
lebanon 24
19/10/2022 15:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال يهزّ منطقة قريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية
lebanon 24
19/10/2022 15:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال عنيف في غرب إيران والجرحى بالمئات
lebanon 24
19/10/2022 15:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24

زلزال

الفيلبين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:29 | 2022-10-19
08:00 | 2022-10-19
07:30 | 2022-10-19
07:00 | 2022-10-19
05:30 | 2022-10-19
05:00 | 2022-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website