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عربي-دولي
زلزال بقوة 5.5 درجات ضرب جزيرة مينداناو في الفيلبين
Lebanon 24
19-10-2022
|
06:00
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نقلت وكالة "رويترز" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.5 درجات ضرب جزيرة مينداناو في الفيلبين اليوم ووقع على عمق 26 كيلومترا.
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