Advertisement

عربي-دولي

انخفاض عدد جرائم القتل والاغتصاب في الصين

Lebanon 24
19-10-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1001844-638017808677483262.jpg
Doc-P-1001844-638017808677483262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن شو غانلو، نائب وزير الأمن العام في الصين، أنه عدد جرائم القتل في الصين انخفض خلال عشر سنوات بنسبة 64 بالمئة، وجرائم الاغتصاب بنسبة 56 بالمئة.

واشار غونغ، إلى أن الصين تشهد منذ عام 2012 انخفاضا واضحا في عدد جرائم القتل والاغتصاب. كما تحقق تقدما مهما في مكافحة تجارة المخدرات، حيث انخفضت خلال الأعوام العشرة الأخيرة الجرائم المتعلقة بإنتاج وتجارة المؤثرات العقلية غير المشروعة بنسبة 96 بالمئة. وبالإضافة إلى ذلك انخفضت جرائم السطو والسرقة بنسبة 62 بالمئة و59 بالمئة على التوالي.
Advertisement

وقال غونغ في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: "نحن من بين الدول التي يقترف فيها أقل عدد من جرائم القتل، وبالتالي يتم رفع أقل عدد من الدعاوي".

ووفقا له، تحتل الصين إحدى المراتب الأخيرة في قائمة مستوى الجرائم في العالم. مشيرا إلى أن نتائج دراسة رسمية أجريت عام 2021 أظهرت أن 98.6 بالمئة من سكان الصين، يشعرون بالأمان التام في الشوارع.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-10-19
12:42 | 2022-10-19
12:39 | 2022-10-19
12:30 | 2022-10-19
12:00 | 2022-10-19
11:42 | 2022-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website