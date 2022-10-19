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عربي-دولي
سلطات خيرسون تعلن إغلاق معابر الدخول إلى المنطقة لمدة أسبوع
Lebanon 24
19-10-2022
|
09:30
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قال القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن دخول المدنيين إلى منطقة خيرسون محظور لمدة سبعة أيام، منوها بأنه لن يتمكن من الدخول للمنطقة إلا حاملو التصاريح الخاصة.
وأوضح المسؤول أن حاملي التصاريح الخاصة "هم من يعملون في توفير وتوريد وتشغيل المرافق العامة".
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في اليوم السابق أعلن سالدو أن سلطات المنطقة قررت نقل السكان المدنيين في بلديات بيريسلاف وبيلوزيرسكي وسنيغيرفسكي وألكساندروفسكي إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
من جهته قال قائد مجموعة القوات المتحدة في منطقة العملية الخاصة، جنرال الجيش سيرغي سوروفيكين، إن نظام كييف يمكن أن يستخدم أساليب عدائية وأساليب محظورة في منطقة خيرسون، منوها بأن معلومات وتقارير تفيد باستعداد القوات الأوكرانية لهجوم صاروخي واسع النطاق على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، فضلا عن هجوم صاروخي ومدفعي كبير على المدينة بشكل عشوائي.
المصدر:
روسيا اليوم
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