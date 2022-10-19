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لأول مرة في تاريخ مصر.. تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية

Lebanon 24
19-10-2022 | 10:45
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وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل سن استخراج البطاقة الشخصية للمواطنين في مصر.
وأوضحت الحكومة، أنه من الصائب تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عاما بدلا من 16 عاما، بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.
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وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.
المصدر: روسيا اليوم
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