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إقتصاد

أردوغان: اتفقت مع بوتين على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا

Lebanon 24
19-10-2022 | 10:30
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 نقلت وكالة "رويترز" عن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم انه "اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا".
 
وخلال حديثه إلى أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أردوغان:"إن بوتين أبلغه،أن "أوروبا تستطيع الحصول على احتياجاتها من الغاز عبر هذا المركز في تركيا".
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المصدر: العربية

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