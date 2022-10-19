بوتين يعلن حالة الحرب في المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جملة من الإجراءات خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، من بينها إعلان حالة الحرب في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وقال بوتين بإنّ "نظام كييف يقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم"، مؤكدا انه وقع مرسوماً "بإعلان حالة الحرب في دونباس (في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) وخيرسون زابوروجيه".وأكد بوتين "منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية الأربعة لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية"، مشيراً الى رفض كييف "أي عرضللتفاوض وتستمر في قصف المدنيين".كما أوعز بوتين بإنشاء مجلس خاص برئاسة رئيس الوزراء ميشوستين لتنسيق العمل بهدف مزيد من ضمان الأمن، واضاف: "نعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لضمان أمن روسيا وحماية شعبها".