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عربي-دولي

برلوسكوني: تبادلتُ رسائل وهدايا مع بوتين

Lebanon 24
19-10-2022 | 12:30
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أعلن رئيس الوزراء السابق في إيطاليا سيلفيو برلوسكوني، أنه تبادل رسائل وهدايا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أفادت "بلومبرغ".

وقال برلوسكوني: "بوتين أرسل إليّ 20 زجاجة فودكا ورسالة لطيفة جداً بمناسبة عيد ميلادي".
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ووَرَدَ ذلك في تسجيل صوتي لتصريحات ألقاها رئيس الوزراء السابق خلال اجتماع مع نواب، بثّه على الإنترنت موقع "لابريس" الإخباري الإيطالي.

ولم يذكر الموقع موعد حصول التسجيل، علماً أن عيد ميلاد برلوسكوني كان في 29 أيلول بعد 4 أيام على فوز اليمين في الانتخابات النيابية.

وأضاف رئيس الوزراء السابق الذي يتزعّم حزب "فورتسا إيطاليا" اليميني، أنه أرسل لبوتين "رسالة لطيفة بالمقدار ذاته" وزجاجات نبيذ.

وتابع أنه "قلق جداً" بشأن تصريحات أدلى بها وزراء روس، تفيد بـ"أننا في حرب معهم لأننا نزوّد أوكرانيا بأسلحة وأموال".

ونفى ناطق باسم "فورتسا إيطاليا" أن يكون برلوسكوني أجرى اتصالاً حديثاً ببوتين، معتبراً أنه "روى للنواب قصة قديمة بشأن أمر حدث قبل سنوات".

وأصدر الحزب بياناً، ورد فيه أن موقف برلوسكوني في ما يتعلّق بأوكرانيا "معروف للجميع ويتوافق" مع موقف أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الموقف "تكرّر في مناسبات عامة كثيرة. ليست هناك أي مساحة للغموض" في هذا الصدد.
 
 
(الشرق)
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