بعد إطلاق التعبئة الجزئية في روسيا... كم يبلغ راتب الملتحقين بالعملية العسكرية؟

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حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باجتماع لمجلس الأمن الروسي اليوم، التعويض المالي الشهري الذي سيحصل عليه الأفراد الذين تمت تعبئتهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأفراد الذين تمت تعبئتهم برتبة مجند سيحصلون على بدل مالي قدره 195 ألف روبل شهريا (حوالي 3200 دولار) بعد التحاقهم بوحداتهم.وقال بوتين في الاجتماع: "لقد وقعت اليوم على تعليمات بشأن التقيد الصارم بالشروط المحددة ومبالغ المدفوعات للأفراد الذين تمت تعبئتهم، سأذكركم يجب أن يبلغ (التعويض المالي الشهري) 195 ألف روبل على الأقل (للمجندين)".وأضاف الرئيس الروسي أنه سيتم البدء في احتساب البدل المالي من تاريخ وصول الفرد إلى وحدته العسكرية، بما في ذلك فترة التدريب.كذلك أشار إلى أنه سيتم تقديم دعم مالي إضافي لعائلات الأفراد الذين سيتم استدعائهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا.