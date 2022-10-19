عبداللهيان: إيران تعتزم فرض عقوبات على الغرب

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قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده تعتزم فرض عقوبات على الغرب، ستعلن عنها في غضون الساعات القليلة القادمة.وأوضح عبداللهيان، أنه سيتم إدراج 4 مؤسسات و15 مسؤولا غربيا على قائمة العقوبات، مستنكرا خلال تفقده لمركز مرضى انحلال البشرة الفقاعي، العقوبات الغربية التي تشمل المواد الطبية و الأدوية، بما في ذلك الضمادات التي يحتاجها الأطفال المصابين بانحلال البشرة.وقال: "يوجد 1300 من مرضى تحلل البشرة الفقاعي في ايران، وحكومة السويد ترفض إعطاء ضمادات خاصة لهؤلاء المرضى. أعلن الغرب مرارا وتكرارا أن العقوبات لا تشمل المرضى والأدوية، بينما نرى عكس ذلك على أرض الواقع".وأضاف: "العقوبات الأحادية تحولت إلى أداة حديثة لانتهاك حقوق الإنسان. بعض الأطراف الخارجية تذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني، وتطرح ادعاءات بشأن حقوق الإنسان، بهدف إثارة الفوضى في إيران".وأعلن عن قرار وزارة الخارجية فرض عقوبات ضد عدد من الأطراف "التي لعبت دورا في فرض الحظر على الشعب الإيراني، وكذلك ضد أشخاص وكيانات دعمت الفوضى والاضطرابات في إيران".وقال عبداللهيان: "بعض الجهات التي كانت تبحث عن إثارة الفوضى والإرهاب، بدأت تذرف دموع التماسيح على وفاة الفتاة الإيرانية، في حين أن حدث وفاتها كان حدثا حزينا لنا جميعا".وأضاف: "خلال الساعات القادمة سنضيف أسماء عدد من المسؤولين والمؤسسات والسلطات الأجنبية ممن شارك في فرض العقوبات علينا، إلى القائمة السوداء لوزارة الخارجية في مجال الإرهاب، ونعتبرهم ضمن الجماعات الإرهابية".