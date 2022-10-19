تباين في أداء مؤشرات "وول ستريت" رغم نتائج الشركات الإيجابية

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في التداولات، الأربعاء، وذلك مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية، لتصل إلى أعلى مستويات في 14 عاما وسط رفع لمعدلات الفائدة، مما محا أثر مكاسب حققتها شركة "نتفليكس" بعد أن تمكنت من تعويض خسائر في عدد العملاء.وكانت النتائج التي حققتها "نتفليكس" قد فاقت التوقعات، إذ كانت منصة البث الرقمي الرائدة تأمل في استعادة مليون مشترك في الربع الثالث من السنة الجارية، لكن عدد المنضمين الجدد إليها خلال الصيف وصل فعليا إلى 2.4 مليون، ما يشكل إنجازا لها بعدما فقدت 1.2 مليون مشترك في الربع الأول.