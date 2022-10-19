أردوغان وزيلينسكي يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة الأوكرانية

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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحثا خلالها آخر تطورات العملية العسكرية الخاصة.وأكد أردوغان، أن الحل الدبلوماسي يجب أن يبقى مطروحا في جميع الظروف، مشددا على استعداده لتقديم المساهمة الضرورية، لإنهاء الأزمة من خلال المفاوضات".وقدم أردوغان الشكر لزيلينسكي، على رسالة التعزية التي أرسلها سابقا في انفجار المنجم في منطقة بارتِن شمالي تركيا.