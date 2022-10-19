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عربي-دولي
باتروشيف يحذر من موجة للهجرة إلى أوروبا بسبب الأزمة
Lebanon 24
19-10-2022
|
16:59
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اشار سكرتير مجلس الأمن للاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف إلى أن موجة الهجرة الجديدة في العالم ستساهم في تعميق أزمة الطاقة، التي تعاني منها أوروبا بسبب العقوبات الغربية.
وقال باتشروشيف للصحفيين الأربعاء عقب اجتماع لمجلس الأمن عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث التحديات والتهديدات الجديدة في سياق أزمة الهجرة العالمية:
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بسبب العقوبات الاقتصادية الكثيرون يضطرون لتغيير مكان اقامتهم، لقد أدت العقوبات الغربية الأحادية وغير المشروعة لانخفاض كبير في مستوى المعيشة في عدد من الدول، ولانخفاض القدرة على تأمين السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية".
وأضاف باتروشيف: وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة الحالية، هناك أكثر من 280 مليون مهاجر في العالم، وهذا الرقم يتزايد بشكل كبير، سنويا.
من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، على ضرورة تصحيح المفهوم الحالي لسياسة الهجرة، في ظل الواقع الجديد، وحساسية الأمر بالنسبة للأمن القومي.
(روسيا اليوم)
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