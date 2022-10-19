Advertisement

عربي-دولي

باتروشيف يحذر من موجة للهجرة إلى أوروبا بسبب الأزمة

Lebanon 24
19-10-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1001991-638018062293795782.jpg
Doc-P-1001991-638018062293795782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشار سكرتير مجلس الأمن للاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف إلى أن موجة الهجرة الجديدة في العالم ستساهم في تعميق أزمة الطاقة، التي تعاني منها أوروبا بسبب العقوبات الغربية.

وقال باتشروشيف للصحفيين الأربعاء عقب اجتماع لمجلس الأمن عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث التحديات والتهديدات الجديدة في سياق أزمة الهجرة العالمية:
Advertisement

بسبب العقوبات الاقتصادية الكثيرون يضطرون لتغيير مكان اقامتهم، لقد أدت العقوبات الغربية الأحادية وغير المشروعة لانخفاض كبير في مستوى المعيشة في عدد من الدول، ولانخفاض القدرة على تأمين السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية".  

وأضاف باتروشيف: وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة الحالية، هناك أكثر من 280 مليون مهاجر في العالم، وهذا الرقم يتزايد بشكل كبير، سنويا.

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، على ضرورة تصحيح المفهوم الحالي لسياسة الهجرة، في ظل الواقع الجديد، وحساسية  الأمر بالنسبة للأمن القومي.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-10-20
00:42 | 2022-10-20
00:32 | 2022-10-20
00:30 | 2022-10-20
00:13 | 2022-10-20
00:00 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website