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عربي-دولي

بايدن يأمر بالإفراج عن 15 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

Lebanon 24
19-10-2022 | 14:48
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، الإفراج عن 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي لضمان استقرار أسعار الوقود.

وخلال كلمة له، حول الإجراءات الرامية لتعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف، في الولايات المتحدة، طالب بايدن شركات النفط بتخفيض أسعار الوقود تماشيا مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
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وقال من البيت الأبيض، إن "سعر النفط انخفض في الأسبوع الماضي في السوق العالمية ولكن لم نر انعكاسا لذلك في محطات الوقود".
 
وقال أيضا إن على الولايات المتحدة "أن تزيد في شكل منطقي الإنتاج الأميركي من النفط".

إلى ذلك، طلب الرئيس الأميركي، من الكونغرس تسريع الموافقة على كل ما يزيد إنتاج الطاقة النظيفة بكل أنواعها.
 
وهذه الكمّية التي سيتمّ ضخّها في السوق في كانون الأول ستمثّل الجزء الأخير المتبقّي من برنامج أعلن عنه بايدن في الربيع لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب الأسود بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

ونصّ هذا البرنامج يومها على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.
 
وكانت الأنباء التي أوردتها الثلاثاء بعض وسائل الإعلام الأميركية بشأن هذا القرار كافية لخفض أسعار النفط، إذ تراجع سعر نفط غرب تكساس الوسيط - تسليم تشرين الثاني- بنسبة 3.08% مسجّلاً 82.82 دولاراً للبرميل.
 
(الحرة) 
 
 
 
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