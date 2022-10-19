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عربي-دولي

بوتين يعلن الأحكام العرفية في المناطق التي ضمتها روسيا من أوكرانيا

Lebanon 24
19-10-2022 | 15:27
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 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، الأحكام العرفية في أربع مناطق ضمتها بلاده من جانب واحد من أوكرانيا وهي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
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