بوتين يعلن الأحكام العرفية في المناطق التي ضمتها روسيا من أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، الأحكام العرفية في أربع مناطق ضمتها بلاده من جانب واحد من أوكرانيا وهي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

Advertisement