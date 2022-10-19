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عربي-دولي
حماس: اتفقنا مع سوريا على طي صفحة الماضي وتطوير العلاقات
Lebanon 24
19-10-2022
|
16:28
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أعلن الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن الحركة مهتمة لأن يكون لها علاقات قوية مع الدول المحيطة بفلسطين، "لحشد المواقف السياسية الداعمة للمقاومة ومشروع التحرر". وأكد قاسم أن "زيارة وفد قيادي رفيع من حركة حماس ضمن وفد فصائلي لسوريا ولقاءه الرئيس بشار الأسد يأتيان في إطار تطوير العلاقة مع سوريا".
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وأشار، وفق ما نقلت عنه "روسيا اليوم"، إلى "الاتفاق على طي صفحة الماضي وتطوير العلاقة بين حماس وسوريا بما يخدم شعبنا ومشروعنا، مبينا أنه قبل اللقاء كانت وساطات ومراسلات بين الحركة وسوريا وبدعم من الحلفاء في المنطقة".
كما ورحب قاسم بالإفراج عن ممثل حماس السابق في السعودية محمد الخضري، مثمنا قرار المملكة الأردنية الهاشمية باستقباله. وقال إن "الخضري كان يعمل في نظام ديبلوماسي في السعودية"، متمنيا أن "يشمل الإفراج المعتقلين كافة". وتابع: "هناك تواصل مع السعودية بمستويات مختلفة للإفراج عن باقي المعتقلين".
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