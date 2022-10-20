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عربي-دولي

غواصة نووية أميركية في بحر العرب والبنتاغون يكشف مهمتها

Lebanon 24
20-10-2022 | 00:30
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أعلن المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى كولونيل جو يوتشينو إن الغواصة النووية الاميركية "يو أس أس وست فيرجينيا" المحمّلة صواريخ باليستية موجودة في المياه الدولية في بحر العرب، وقد قام قائد القيادة الجنرال مايكل - إيريك كوريلا بزيارتها اليوم.
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وأضاف المتحدث بوتشينو أن كوريلا كان برفقة قائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوپر، حيث أطلعا معاً على قدرات الغواصة التي تعمل تحت اشراف القيادة الاستراتيجية الأميركية من قاعدة "أوفّوت" في ولاية نيبراسكا.


وصرّح بوتشينو أن مهمة الغواصة "ويست فرجينيا"، المزوّدة بـ 20 صاروخا باليستيا متعددة الرؤوس، هي الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة.
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