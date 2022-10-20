روسيا: إرسال خبراء أمميين لفحص المسيّرات أمر غير مشروع

شدد نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة الأربعاء على أن موسكو ستعيد تقييم تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وموظفيه إذا أرسل غوتيريش خبراء إلى أوكرانيا لتفقد طائرات مسيرة تقول القوى الغربية إنها صُنعت في إيران.ولم يوضح نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي تفاصيل التعاون الذي يمكن أن يتأثر، وفق رويترز.

كما أضاف في تصريحات للصحافيين أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها تفويض لإرسال الخبراء إلى أوكرانيا لفحص بقايا المسيّرات، وهي ليست لجنة عقوبات أو فريق خبراء، واصفاً الأمر بغير المشروع.فيما جدد بوليانسكي رفقة مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة نفي التقارير التي تتحدث عن بيع المسيرات الإيرانية إلى روسيا، لافتاً إلى أن موسكو لديها مصانعها التي تصنع بها المسيرات.كذلك أردف أن الاتهامات الغربية لإيران بتوريد الطائرات المسيرة لروسيا تعتبر "تضليلاً جديداً".