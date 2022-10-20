عقوبات أوروبية جديدة على طهران... لهذا السبب

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جدّد الاتّحاد الأوروبي مساء الأربعاء التأكيد على أنّ إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات التي تستهدف بها المدن الأوكرانية.وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "لقد جمعنا أدلّتنا الخاصة" والتكتّل يستعدّ لـ"ردّ واضح وسريع وحازم".وأظهرت قائمة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ الاتّحاد الأوروبي أعدّ لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.والعقوبات التي من المتوقع إقرارها الخميس في قمّة أوروبية في بروكسل ستشمل "شاهد" لصناعات الطيران، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.