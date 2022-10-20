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عقوبات كندية جديدة على إيران.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
20-10-2022 | 02:30
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أعلنت وزارة الخارجية الكندية الأربعاء فرض حزمة ثالثة من العقوبات على النظام الإيراني تشمل نائب وزير الداخلية وقائداً بالحرس الثوري في سيستان وبلوشستان.

وأوضحت في بيان أن "العقوبات الإضافية تأتي بسبب انتهاكات طهران الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان واستمرارها في زعزعة السلام والأمن الإقليميين".
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فيما شملت العقوبات الجديدة 6 أفراد و4 كيانات، وصفتهم الوزارة بأنهم "من بين أسوأ الجناة الذين شاركوا أو مكنوا من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد النساء الإيرانيات أو نشر دعاية لتبرير قمع النظام الإيراني واضطهاد مواطنيه".
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