مسؤول إسرائيلي: موسكو نقلت ضباطاً من سوريا لأوكرانيا

كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤول عسكري إسرائيلي الأربعاء أن روسيا نقلت مؤخراً بعض القوات والعتاد المهم، بما في ذلك نظام للدفاع الجوي إلى خارج سوريا.



وقال المسؤول الإسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز إن موسكو نقلت أيضاً العديد من القادة الروس من سوريا إلى أوكرانيا.

كما لفت إلى أن القيادة العسكرية الروسية في موسكو أصبحت أقل مشاركة في الإدارة اليومية للعمليات بسوريا، بما في ذلك التنسيق العسكري مع إسرائيل.كذلك اعتبر المسؤولون، حسب ما نقلت عنهم الصحيفة، أن هذه الخطوة تظهر إلى أي مدى أدت العملية الروسية "المتعثرة" في أوكرانيا إلى تآكل نفوذ موسكو في أماكن أخرى من العالم، وفق قولهم.فيما أفادت نيويورك تايمز أن روسيا، التي كانت قوة عسكرية مهيمنة في سوريا منذ 2015 وتساعد في الحفاظ على قبضة النظام السوري على السلطة، لا تزال تحتفظ بوجود كبير هناك.وأضافت أن هذا التغيير قد ينذر بتحولات أوسع في ميزان القوى في واحدة من أكثر مناطق الصراع تعقيداً في العالم، ويسمح لإسرائيل، بإعادة التفكير في نهجها تجاه كل من سوريا وأوكرانيا.