المرأة في الصين... هل يتم منعها من لعب أدوار قيادية؟

ودعت إلى الولاء المطلق في حرب ضد الفيروس، وحذرت من أن أي فارين من الخدمة الطبية "سيكونون مسمرين على عمود العار التاريخي إلى الأبد".وباعتبارها امرأة – وهذا نادر - في المستويات العليا من السياسة الصينية، فقد اعتادت على هذا الدور، وهي تتحمل انتقادات البلاد.ويقول هانتشانغ ليو، الأستاذ المساعد في السياسة في كلية بيتزر، للصحيفة "يتم دفع النساء في معظم الأحيان إلى خط المواجهة عندما لا يرغب السياسيون الذكور في التعامل مع أزمة".واشتهر ماو تسي تونغ بالتلويح براية المساواة بين الجنسين باعتبارها مبدأ أساسيا للحزب الشيوعي الصيني. ولكن بعد سبعة عقود، فشل الحزب في ترقية النساء إلى مناصب السلطة السياسية.ومنذ عام 1949، تقدمت ثماني نساء فقط إلى المكتب السياسي القوي المؤلف من 25 عضوا، بمن فيهن السيدة صن، التي من المتوقع أن تتنحى عن الهيئة هذا الأسبوع عن عمر يناهز 72 عاما.وتزوجت ثلاث من النساء من مؤسسي الحزب الشيوعي الثوريين.ولم يسمح لأي امرأة بالانضمام إلى اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وهي أعلى هيئة حاكمة في الصين.إن مؤتمر الحزب الشيوعي هذا الأسبوع، الذي من المتوقع أن يضمن للزعيم الصيني الأعلى شي جين بينغ، فترة ولاية ثالثة رائدة، هو مرة أخرى مشهد نموذجي للبدلات وربطات العنق - أقل من ثلث المندوبين من النساء.ويتعزز اختلال التوازن بين الجنسين على أعلى المستويات بجدول أعمال سياسي يروج بشكل متزايد للأفكار المحافظة بشأن الهياكل الأسرية ودور المرأة في المجتمع، وفقا للصحيفة.ومثل العديد من النساء اللواتي لديهن طموحات لشغل مناصب عامة، دفعت صن في بعض الأحيان إلى مناصب اعتبرت غير مهمة سياسيا. ولكن مع صعودها، بنت شبكتها الخاصة من المؤيدين مما سمح لها بإنشاء نوع من السيرة الذاتية - والمحسوبية - اللازمة للوصول إلى القمة.وقال فيكتور شيه، الخبير في السياسة الصينية في جامعة كاليفورنيا للصحيفة إن "صن تشونلان سياسية مميزة في أي سياق"، مضيفا في "نظام ديمقراطي، من المرجح أن يُنتخب سياسي يتمتع بهذه الصفات زعيما وطنيا".وعادة ما يتسلق المسؤولون صفوف الحزب الشيوعي من خلال إظهار أنهم قادرون على تعزيز الاقتصاد في المدن والمقاطعات التي يشرفون عليها. لكن نادرا ما يتم منح النساء هذه الوظائف، كما تقول مينغلو تشن، وهي محاضرة في جامعة سيدني تدرس النوع الاجتماعي والسياسة في الصين.وبدلا من ذلك، غالبا ما يتم وضع النساء في الحزب في أدوار الإشراف على ما يعتبر مجالات أكثر ليونة مثل الرعاية الصحية والتعليم والثقافة، مما "يحد أيضا من إمكانيات ترقيتهم"، بحسب تشن.وبسبب إحباطها من نقص الفرص المتاحة للمرأة، دفعت تشن موهوا، رئيسة الاتحاد النسائي لعموم الصين وثاني امرأة تصبح نائبة لرئيس الوزراء، من أجل نظام الحصص في التسعينيات.وتقول مينغلو تشن للصحيفة "بالنسبة للشابات الصينيات اللواتي يرغبن في ممارسة مهنة في السياسة، ليس لديهن الكثير من الأمثلة التي يستطعن اتباعها"، مضيفة "ليس لديهن شخصيات كثيرة تكون مصدر إلهام لهن".وبينما يستعد الحزب الآن لمجموعة جديدة من القادة، يرى الخبراء الصينيون أن ثلاث نساء – جميعهن في الستينيات من عمرهن – لديهن القدرة على الانضمام إلى المكتب السياسي.الأولى هي شين يي تشين سكرتيرة الحزب في مقاطعة قويتشو في جنوب غربي الصين والمرأة الوحيدة على أعلى مستوى إقليمي. ويو هونغ تشيو وهي المرأة الوحيدة من بين ثمانية نواب في هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب الشيوعي. وشين يويوي رئيسة الاتحاد النسائي لعموم الصين. "الجزيرة"